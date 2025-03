Le Sénégal investit 509 milliards FCfa, pour dynamiser son Pôle minier régional Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal franchit une étape clé, dans sa quête pour devenir un acteur majeur du secteur minier en Afrique de l’Ouest. Le 20 mars 2024, à Dakar, M. Sérigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a officiellement dévoilé un projet de développement d’un […] Sénégal Atlanticactu/ Pôle Minier Régional/ Serigne Gueye Diop/ Serigne Ndong Le Sénégal franchit une étape clé dans sa quête pour devenir un acteur majeur du secteur minier en Afrique de l’Ouest. Le 20 mars 2024, à Dakar, M. Sérigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a officiellement dévoilé un projet de développement d’un pôle minier régional, d’une valeur estimée à 509 milliards de FCFA. Ce projet ambitieux vise à créer environ 6 000 emplois, tant directs qu’indirects, contribuant ainsi à la croissance économique nationale. Il se concentre sur les régions de Thiès, Kédougou et Tambacounda, riches en ressources minières telles que l’or, le phosphate, le fer, et divers minéraux rares. Une étude de faisabilité a évalué les besoins financiers à 509 milliards de FCFA, dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État et des investisseurs. L’objectif est de maximiser l’exploitation des ressources minières et de positionner le Sénégal comme un acteur incontournable du secteur en Afrique. Lors d’un atelier à Dakar, organisé dans le cadre de l’Agenda de transformation 2050, le ministre Diop a détaillé les trois piliers du projet : une plateforme de collaboration visant à renforcer les capacités humaines et techniques en créant des synergies entre chercheurs, start-ups, étudiants, centres de recherche, industriels et investisseurs ; un pôle logistique dédié à l’optimisation de la gestion des intrants miniers ; et un centre de services qui regroupera les prestations de soutien indispensables au secteur minier. Malgré la richesse de ses gisements, seulement 23 % des services liés à l’exploitation minière sont réalisés localement. Le gouvernement ambitionne de changer cette dynamique en développant des infrastructures de transformation locale, notamment dans les domaines du raffinage de l’or et de la bijouterie. Le ministre a exhorté les investisseurs nationaux à participer activement à cette initiative, tout en appelant les partenaires internationaux à respecter les normes locales pour favoriser l’industrialisation du pays. M. Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a confirmé l’engagement des ministères concernés depuis 2022 pour faire de ce projet une réalité. Salimata Kane, porte-parole de plusieurs porteurs de projets, a exprimé son impatience face à la mise en œuvre de cette initiative, soulignant que son groupe dispose d’un potentiel financier de plus de 120 milliards de FCFA. M. Alpha Sy, directeur exécutif du Club des investisseurs, a salué l’implication du secteur privé national ainsi que l’approche inclusive du projet.



Source : https://atlanticactu.com/le-senegal-investit-509-m...

