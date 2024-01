Le Sénégal pleure le rappel à Dieu du patriarche, père de Samba Sèye dit Bathie et Pape Souleymane Sèye, une figure de sagesse et de dévouement Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2024 à 14:04 commentaire(s)| C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le rappel à Dieu du patriarche de la famille Sèye, le père aimant de Samba Sèye et de Pape Souleymane Sèye. Cette perte laisse un vide immense dans la famille et dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de croiser le chemin de cet homme exceptionnel.



Le regretté patriarche était bien plus qu'un père dévoué ; c'était une figure de sagesse, de générosité et d'amour inconditionnel. Sa vie a été dédiée à sa famille, à l'éducation de ses enfants et au bien-être de ceux qui l'entourent. Sa gentillesse et son soutien ont touché de nombreuses vies, laissant un héritage indélébile dans le tissu même de la communauté Sèye.



Samba Sèye, plus connu sous le nom de Bathie Sèye et Pape Souleymane Sèye, homme d'affaires renommé, ont été profondément influencés par les valeurs transmises par leur regretté père. Cet homme d'exception a su inculquer à ses enfants, des principes de travail acharné, d'intégrité et de respect, des valeurs qui continuent de se refléter dans les réalisations remarquables de la famille Sèye.



En ces moments difficiles, Leral TV et Leral.net présentent leurs plus sincères condoléances à Samba Sèye, Pape Souleymane Sèye et à toute la famille éprouvée. Nous partageons votre peine et vous assurons de notre soutien inconditionnel à travers cette épreuve.



Mariétou Thiam Sèye, Chef de la Cellule Communication à la Senelec, a également perdu un beau-père aimant et inspirant. Nous exprimons nos pensées et nos prières à toute la famille Sèye et à Mariétou Thiam Sèye, dans l'espoir que l'amour et le soutien de la communauté les entourent en cette période de deuil.



Nous prions pour le repos éternel de son âme et demandons à Dieu d'accorder à la famille Sèye, la force nécessaire pour surmonter cette épreuve difficile. Que la sagesse et la bonté du patriarche continuent d'illuminer le chemin de ses proches et que son âme repose en paix.





