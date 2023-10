Le Sénégal reçoit son premier satellite le 10 novembre prochain

Le premier satellite du Sénégal sera livré le 10 novembre 2023, après trois années de fabrication. L’information est du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). La cérémonie aura lieu dans les locaux du CSUM ,sous la présidence du ministre Moussa Baldé. Ceci entre dans le cadre d’un « ambitieux programme spatial, dénommé SenSAT ».



Pour y arriver, le Sénégal a d’abord envoyé au Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM), 8 ingénieurs et cinq 5 techniciens à la fabrication et l’exploitation d'outils spatiaux. C’est ainsi que ces ressources humaines du ministère ont « conçu et fabriqué le premier satellite de notre pays », grâce à l’accompagnement du CSUM.



« Ce projet a pour objectif la fabrication et l’exploitation d’outils spatiaux, dans le but de satisfaire les besoins de notre pays en produits et services spatiaux et ainsi, faire du secteur spatial un véritable levier pour le développement socio-économique harmonieux et durable du Sénégal », souligne une note du ministère.















Seneweb