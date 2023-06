Le Sénégal reconnu par les Nations-Unies pour son leadership en matière de Droits de l'Homme Genève, le 19 juin 2023 - Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, se félicite de la reconnaissance renouvelée accordée par le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Sénégal, en tant que leader exemplaire dans le domaine des Droits de l'Homme. Cette reconnaissance a été annoncée lors de l'Ouverture solennelle de la 53e session du Conseil des Droits de l'Homme à Genève.



Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans son discours, le Haut Commissaire a souligné que, contrairement à de nombreux États plus riches, le Sénégal a ratifié l'ensemble des principaux traités relatifs aux droits de l'homme et respecte scrupuleusement, toutes ses obligations de déclaration. Il a également mis en avant la longue tradition de coopération positive du pays, tout en reconnaissant les inquiétudes récemment exprimées.



Cette prise de position de l'Organe suprême des Nations Unies chargé des Droits de l'Homme témoigne de l'engagement ferme du Gouvernement sénégalais, envers la question des Droits de l'Homme. Le Sénégal démontre ainsi sa volonté de consolider sa réputation de pays respectueux des Droits humains, en respectant la légalité internationale ainsi que les lois et règlements nationaux.



Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, se félicite de cette reconnaissance internationale qui atteste des efforts continus déployés par le Sénégal, pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme, tant sur le plan national qu'international. Cela témoigne également de la volonté du pays de collaborer étroitement avec les instances internationales compétentes et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine essentiel.



Le Sénégal reste résolument engagé dans la promotion des droits de l'homme, de la justice sociale et de la dignité pour tous. Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur encourage tous les partenaires nationaux et internationaux, à continuer de soutenir les efforts du Sénégal dans la protection des droits de l'homme et à collaborer activement, en vue d'atteindre cet objectif commun.



Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur continuera de travailler en étroite collaboration avec les institutions nationales et internationales compétentes, pour renforcer davantage les acquis du Sénégal en matière de droits de l'Homme et pour consolider l'engagement du pays envers cette question primordiale.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook