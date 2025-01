Le Sénégal renforce l'insertion des jeunes et des femmes avec le PATIP-JF Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 03:20 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement sénégalais lance le Projet d’Appui à la Territorialisation des Politiques d’Insertion des Jeunes et des Femmes (PATIP-JF), un programme ambitieux de 4 millions d’euros destiné à améliorer l’employabilité au sein des collectivités territoriales. Porté par le Ministère de la Formation Professionnelle et soutenu par l’Agence italienne pour la Coopération au Développement, ce projet sera financé en partie dès 2025. Son objectif : qualifier les ressources humaines locales pour favoriser un développement inclusif et décentralisé, en offrant aux jeunes et aux femmes des opportunités concrètes d’insertion professionnelle.



