Le Sénégal solidaire des pays frères éprouvés au Sahel

Dans son allocution du 24 septembre, à l’occasion de la 76ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (Onu), le Président de la République, Macky Sall a attiré l’attention, sur «l’urgence au sahel», où des groupes terroristes continuent leurs attaques et pillages meurtriers contre des populations innocentes. En tant que contributeur de troupes […] Dans son allocution du 24 septembre, à l’occasion de la 76ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (Onu), le Président de la République, Macky Sall a attiré l’attention, sur «l’urgence au sahel», où des groupes terroristes continuent leurs attaques et pillages meurtriers contre des populations innocentes. En tant que contributeur de troupes à la Minusma, avec 1350 éléments, le Sénégal reste solidaire des pays frères durement éprouvés, a réaffirmé le Président. Macky Sall a également plaidé pour la Minusma afin que celle-ci soit dotée d’un mandat robuste pour lutter efficacement contre les groupes terroristes. A défaut, il est essentiel que les pays membres du G5 sahel bénéficient d’un appui conséquent dans le combat vital qu’ils mènent contre le terrorisme, a-t-il dit. «Où qu’il puisse s’établir, le terrorisme reste une menace globale ; et le système de sécurité collective des Nations Unies doit le combattre. Nous ne devons pas accepter que l’Afrique en devienne le sanctuaire du terrorisme international », relève le Président du Sénégal. Au Proche Orient, le Sénégal réitère son appel à la réalisation du droit du peuple palestinien à un Etat viable, coexistant pacifiquement avec l’Etat d’Israël, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues.



Source : Source : http://lesoleil.sn/le-senegal-solidaire-des-pays-f...

