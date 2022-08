Le Syndicat du ME réclame ses indemnités et menace de boycotter la campagne de vaccination Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| Le syndicat des travailleurs du Ministère de l’élevage réclame les indemnités allées á d’autres ministère et qui ont été bloquées par le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo ministre des Finances et du Budget. Le Syndicat, par la voix d' Amadou Lamine Karé, son Sg, dénonce ainsi les promesses non tenues du président de la République Macky Sall et l'interpelle à intervenir. Si rien n'est fait, il compte boycotter la campagne de vaccination, suspendre des contrôles dans les abattoirs et les grandes cérémonies entre autres.



