Le Trésor Public prône une Facturation Électronique pour combattre la Fraude à la TVA Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 18:04

Sénégal Atlanticactu/ Trésor Public/ Saliou Ndong Le Trésor public imposera, à partir du budget 2025, la facturation électronique pour tous les services afin de lutter contre la fraude à la TVA. Dakar, qui mise fortement sur cette taxe pour augmenter ses recettes, prévoit une hausse significative. La TVA globale, qui inclut la TVA intérieure et […] Sénégal Atlanticactu/ Trésor Public/ Saliou Ndong Le Trésor public imposera, à partir du budget 2025, la facturation électronique pour tous les services afin de lutter contre la fraude à la TVA. Dakar, qui mise fortement sur cette taxe pour augmenter ses recettes, prévoit une hausse significative. La TVA globale, qui inclut la TVA intérieure et celle sur les importations, est estimée à 1 457,85 milliards de FCFA en 2025, contre 1 354,89 milliards de FCFA dans la loi de finances initiale de 2024, soit une augmentation de 102,97 milliards de FCFA, représentant 7,6 % en valeur relative. Pour l’exercice 2024, la TVA sur les importations est chiffrée à 759,96 milliards de FCFA. Les prévisions pour 2025 fixent ce montant à 791,16 milliards de FCFA, soit une augmentation de 31,21 milliards de FCFA en valeur absolue, représentant une hausse de 4,1 % en valeur relative. Cette progression s’explique par la bonne performance de la TVA sur les importations hors pétrole (25,24 milliards de FCFA) et sur les importations de pétrole (5,97 milliards de FCFA). Concernant la TVA intérieure, elle est estimée à 666,69 milliards de FCFA pour 2025, contre 594,93 milliards de FCFA en 2024, marquant une baisse de 71,76 milliards de FCFA en valeur absolue et de 12,1 % en valeur relative.



Source : https://atlanticactu.com/le-tresor-public-prone-un...

