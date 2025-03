Le Trésor public cambriolé : Un troublant troisième vol Le Trésor public a, une nouvelle fois, été la cible de malfaiteurs. Dans la nuit, des individus non identifiés se sont introduits dans les bureaux stratégiques situés au deuxième étage de la Direction de l’Informatique. Profitant des portes donnant sur le balcon restées entrouvertes, ils ont emporté plusieurs objets de valeur, notamment des ordinateurs directement reliés au serveur de la Direction générale.

Un vol aux implications graves Ces équipements contiennent des informations financières sensibles du Trésor Public, ce qui soulève de nombreuses inquiétudes sur la sécurité des données financières de l’État. Plus troublant encore, l’absence de traces évidentes d’effraction à l’arrivée des forces de l’ordre, laisse supposer que les cambrioleurs ont bénéficié d’une aide interne ou d’un accès facilité.



Ce vol intervient dans un contexte particulier, coïncidant avec le décès récent du Chef de Division, ce qui alimente diverses spéculations.



Les forces de l'ordre mobilisées



La Sûreté Urbaine a convoqué pour interrogatoire J. M. Niakh, le vigile en poste cette nuit-là, ainsi qu’A. Goudiaby, un agent du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), qui était également présent sur les lieux.



Le Procureur de la République a été saisi de l’affaire et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce cambriolage. Alors que les investigations se poursuivent, ce troisième vol en si peu de temps, met en lumière des failles inquiétantes dans le dispositif sécuritaire du Trésor Public.





