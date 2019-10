Le «Wax Waxeet» du Président Adama Barro crée la polémique en Gambie

Elle justifie cette décision par le lancement sous Barrow, de plusieurs programmes qui ne peuvent être achevés en trois ans. L’As, qui donne l’information, souligne le désaccord avec les deux principaux partis de la coalition, à savoir le Parti démocratique unifié (UDP) de Ousainou Darboe et le Parti démocratique pour l’indépendance et le socialisme de Haifa Sallah, lesquels n’ont pas été consultés.



Pour rappel Adama Barro fraîchement élu devant Yahya Jammeh, avait promis de faire un mandat de trois ans. Il a changé d’avis et depuis lors, la durée de son mandat fait polémique en Gambie.