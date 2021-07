Le budget de l'Intérieur sera augmenté de plus de 900 millions d’euros en 2022 Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le budget du ministère français de l'Intérieur va être augmenté "de plus de 900 millions d'euros" en 2022, s'ajoutant aux 2,5 milliards supplémentaires mobilisés pour la période de 2017 et 2021, a annoncé, lundi, le premier ministre Jean Castex.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021072610459290...

