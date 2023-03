Le centre Cardio-Pédiatrique Cuomo de Dakar célèbre sa 1000ème opération à cœur ouvert Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2023 à 00:00 | | 0 commentaire(s)| Mécénat Servier et l’association la Chaîne de l’Espoir, partenaires depuis 2016, annoncent la réalisation de la 1000ème opération à cœur ouvert au Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo de Dakar.



Le partenariat, conclu entre Mécénat Servier, la Chaîne de l’Espoir, l’hôpital Fann de Dakar et la Fondation Cuomo a pour but la formation des équipes de chirurgie Cardio-Pédiatrique sénégalaises et la prise en charge des enfants ne pouvant pas financer leur opération et leur séjour à l’hôpital.

Depuis la signature du partenariat, 10 921 consultations ont pu être réalisées, le centre est ainsi devenu un centre d’excellence en chirurgie cardiaque, au Sénégal et en Afrique de l’Ouest & Centre.



Corinne Massin, Directrice du Mécénat s’est rendue à Dakar pour évaluer l’impact du projet. A cette occasion, elle a pu rencontrer les équipes locales de l’hôpital, et de la Chaîne de l’Espoir : « Mon dernier séjour au Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo de Dakar m’a permis de constater la totale autonomie des équipes médicales locales qui ont la capacité d’opérer non seulement les enfants sénégalais, mais également ceux de la Sous-Région. Mécénat Servier est fier d’avoir contribué à la formation des professionnels de santé sénégalais et à la prise en charge des enfants les plus démunis pour assurer leur opération à cœur ouvert ».

Frédéric Ponelle, Directeur Général de Servier en Afrique de l’Ouest & Centre, présent à la cérémonie : « Nous nous réjouissons que l’engagement du Mécénat Servier, au côté de la Chaine de l’espoir, se prolonge pour trois nouvelles années. Ce projet souligne l’engagement quotidien de nos équipes auprès des patients souffrants de maladies cardiovasculaires dans les 15 pays de la sous-région ou nous opérons. ».

Pr Alain Deloche, Fondateur de l’Association la Chaîne de l’Espoir : « La célébration du 1000ème patient opéré est le résultat d’un long chemin qui a débuté il y a plus de 7 ans. Avec la mobilisation de tous, une chaine de compétences s’est mise en place pour que le département Cuomo devienne un centre de référence au rayonnement régional. Lors de cette cérémonie, c’était très émouvant de revoir des enfants qui avaient été opérés et qui aujourd’hui sont devenus des adultes. Nous avons pu apporter de l’espoir à des familles éprouvées, ce sentiment nous pousse à rester mobilisés car les besoins médicaux sont grands ».



À propos de Mécénat Servier



Depuis 2016, le Fonds de dotation Mécénat Servier contribue aux enjeux de la responsabilité sociétale du groupe Servier et incarne ses convictions d’entreprise citoyenne. Il a accompagné plus de 40 associations dans le monde et encourage l’engagement individuel et collectif des collaborateurs du groupe Servier.



À propos de Servier



Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable. Son modèle unique de gouvernance lui permet de servir pleinement sa vocation avec une vision à long terme : être engagé pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Les 21 400 collaborateurs qui composent le Groupe sont engagés autour de cette vocation commune, source d’inspiration au quotidien.

Leader mondial en cardiologie, Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu, focalisé et innovant en oncologie en ciblant des cancers difficiles à traiter. C’est pourquoi le Groupe consacre plus de 50 % de son budget de R&D au développement de thérapies ciblées et innovantes en oncologie. Les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires constituent un futur relais de croissance. Dans ces domaines, Servier se focalise sur un nombre restreint de pathologies spécifiques dans lesquelles une caractérisation précise des patients permet de proposer une réponse thérapeutique ciblée, grâce à la médecine de précision. Pour favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous, et à moindre coût, le Groupe propose également une offre de médicaments génériques couvrant la majorité des pathologies, en s’appuyant sur des marques fortes en France, en Europe de l’Est, au Brésil et au Nigeria.



Dans tous ces domaines, le Groupe intègre la voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament. Servier, dont le siège social est basé en France, s’appuie sur une solide implantation géographique dans plus de 150 pays et a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.





