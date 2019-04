Accueil Envoyer Partager sur facebook Le chef de l'EI al-Baghdadi apparaît dans une vidéo, une première depuis 5 ans Rédigé par Plus d'information demain sur leral le 30 Avril 2019 à 01:22 Le chef du groupe État iIslamique apparaît dans une vidéo de propagande diffusé ce lundi 29 avril 2019. On ignore la date à laquelle la scène a été tournée, mais Abou Bakr al-Baghdadi y déclare que « la bataille pour Baghouz est maintenant terminée », en référence au dernier réduit territorial du califat, dans l'est de la Syrie, tombé le 23 mars.

Selon SITE, le centre américain de surveillance des mouvements extrémistes et l'expert irakien de l'EI Hicham Hachemi, l'homme présenté dans la vidéo de propagande du groupe Etat islamique diffusée ce lundi 29 avril est bien le chef de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi.



La date à laquelle cette vidéo a été filmée n'est pas connue, ni le lieu de tournage, mais celui qui est présenté comme étant Abou Bakr al-Baghdadi y évoque les attentats pour la Pâques catholique contre des églises et des hôtels au Sri Lanka, le 21 avril, qui ont tué 253 personnes et revendiqués par son organisation, estimant qu'il s'agissait d'une « vengeance pour les frères à Baghouz ».



Une vidéo tournée avant les attentats au Sri-Lanka



« On voit qu’il est en bonne santé en tout cas. Ça dément toutes les rumeurs sur sa santé, comme quoi il était blessé, constate Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes pour France 24. Il mentionne la perte du pouvoir d’Omar el-Béchir au Soudan, la décision de Bouteflika. Puis au moment où il mentionne le Sri-Lanka, on passe dans un audio. Donc, ce qui nous permet de savoir que la vidéo a été enregistrée antérieurement aux attaques du Sri Lanka. Mais il se félicite aussi de savoir les attentats du Sri Lanka, ce qui a été rajouté en forme audio. Ce qui nous permet quand même d’avoir une fourchette assez précise sur le temps de l’enregistrement de la vidéo. »



Le chef jihadiste est apparu pour la première et dernière fois en public en 2014 à Mossoul, dans le nord de l'Irak, où il avait proclamé son « califat ». Le dernier message attribué à Abou Bakr al-Baghdadi était un enregistrement audio diffusé en août 2018. Il y exhortait ses partisans à poursuivre le « jihad », huit mois après que l'Irak eut déclaré la « victoire » sur l'EI.



Les Etats-Unis ont quant à eux promis qu'ils poursuivraient les dirigeants encore en vie du groupe État islamique (EI), après la diffusion de cette vidéo. La coalition menée par les États-Unis contre le groupe EI « se battra dans le monde pour garantir la défaite durable de ces terroristes et que tous les dirigeants qui restent soient traduits en justice », a déclaré un porte-parole du département d'État américain.



