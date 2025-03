Le chef de l?Etat demande un recensement exhaustif des projets de construction inachevés et des moyens de relance Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a demandé, mercredi, au Premier Ministre de faire procéder dans chaque ministère, au recensement exhaustif des projets de construction inachevés, a-t-on appris de source officielle. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, il a également demandé aux ministères concernés de ‘’proposer les voies et moyens de restructuration et de relance desdits chantiers, dans le respect du code des marchés publics et des procédures du ressort de l’Agence judiciaire de l’Etat’’. Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye ‘’a abordé la problématique de l’audit des chantiers et travaux inachevés et du changement de paradigme dans le pilotage de la réalisation optimale des infrastructures publiques’’. ‘’En effet, il est constaté, depuis plusieurs années, un nombre important de chantiers inachevés dans plusieurs localités du Sénégal. C’est le cas dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de l’éducation, de la formation professionnelle et technique, de la santé, de l’énergie, de l’assainissement, des routes et des sports’’, souligne la même source. Le texte rapporte que le chef de l’Etat a également souligné l’urgence de faire le point sur les projets relevant du PUDC, de PROMOVILLES, du PNDL et du PUMA, différents programmes dont la mutualisation des interventions participe du renforcement de l’efficacité de la territorialisation des politiques publiques. Il a en outre, demandé au Premier ministre ‘’d’examiner les possibilités de repositionnement institutionnel de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) dans le pilotage de la réalisation de certaines infrastructures publiques de base avec des coûts plafonds homologués et un mode de financement pluriannuel budgétaire maitrisé’’. Bassirou Diomaye Faye, dans le même sillage, a indiqué au Premier ministre, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre en charge des Collectivités territoriales, ‘’la nécessité de définir avec les partenaires techniques et financiers de l’Etat, un nouveau format d’intervention de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP) et de l’Agence de Développement municipal (ADM) en cohérence avec le cadrage budgétaire, les principes directeurs de l’Agenda national de Transformation et les stratégies de promotion de l’emploi des jeunes’’. Le chef de l’Etat a aussi relevé ‘’la nécessité de faire la situation exhaustive de tous les projets sectoriels développés ou placés sous la maitrise d’ouvrage déléguée de l’AGETIP et de l’ADM et de veiller à la synergie d’actions de ces deux entités publiques aux statuts particuliers’’. Il a, par ailleurs, invité le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires à ‘’engager la réflexion, avec toutes les parties prenantes, sur un nouveau modèle de consolidation des financements disponibles en vue de la réalisation de projets publics prioritaires dans chaque pôle-territoire identifié’’.



