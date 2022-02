Le chef du renseignement en deuil : Le général Cheikh Sène perd son fils Khadim ( Paix à son ame )

Le Général Cheikh Sene est en deuil. Son fils, Khadim très éduqué et respecté par tout le monde est décédé il y a trois jours et enterré à la terre sainte de Touba. Le Général Sene est connu pour sa discrétion, sa piété. Au nom de son Pdg, le groupe Leral présente ses condoléances au général et prie pour le repos éternel de son fils.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Février 2022 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|