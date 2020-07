Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de FCFA en 2019 Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de FCfa en 2019 contre 463 milliards en 2018, soit une hausse en valeur relative de 0,71%.



C’est ce qui ressort du rapport de l”Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, sur le marché des communications électroniques en 2019.



Cet accroissement est porté par le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et a augmenté de 0,23% en 2019 et l’Internet mobile (14,08%). Cette légère hausse du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile peut s’expliquer par le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires du segment Internet mobile (41,48% en 2018 contre 14,08% en 2019).



Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile, ont aussi augmenté en 2019 (122 milliards contre 63 milliards en 2018).

