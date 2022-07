Le chiffre d'affaires du géant Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, baisse pour la première fois de son histoire Rédigé par leral.net le Samedi 30 Juillet 2022 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

L'âge d'or du géant des réseaux sociaux Meta toucherait-il à sa fin ? La puissance du propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram frémit du moins, avec un chiffre d'affaires trimestriel qui diminue pour la première fois de son histoire, a annoncé le groupe américain mercredi 27 juillet. "Nous allons devoir faire plus avec moins de ressources", a concédé le patron de Meta, Mark Zuckerberg, reconnaissant auprès d'analystes que "la situation semble pire qu'il y a trois mois".



Au deuxième trimestre, les revenus du groupe ont baissé de 1% sur un an, pour atteindre 28,8 milliards de dollars. Le bénéfice net, lui, a chuté de 36%, s'élevant à 6,7 milliards de dollars.



Ralentir les embauches



Mark Zuckerberg a prévu de freiner le rythme des investissements, notamment en "réduisant la croissance du personnel pendant l'année à venir". Meta compte près de 84 000 employés dans le monde, un chiffre qui était en nette progression (+32% en un an).



L'effet a été immédiat, l'action de la société a chuté de plus de 4% après la clôture de la Bourse de Wall Street. La concurrence d'autres plateformes comme TikTok et les coupes budgétaires des annonceurs dues à la mauvaise conjoncture économique expliquent en partie cette décroissance. Début 2022, pour la première fois, Facebook annonçait déjà que le nombre de ses utilisateurs avait baissé.

Accueil Envoyer à un ami Partager