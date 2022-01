Le cœur d’un porc transplanté chez un Américain, lors d’une chirurgie révolutionnaire

Les chirurgiens du centre médical de l’Université du Maryland, ont effectué la première procédure du genre sur un résident du Maryland identifié comme David Bennett.



L’homme de 57 ans qui n’avait plus d’options, est devenu le premier receveur d’un cœur de porc génétiquement modifié. Bennett a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque en phase terminale et avait été hospitalisé et alité pendant plusieurs semaines, après avoir été « jugé inéligible » pour une transplantation cardiaque traditionnelle.



Le patient a déclaré dans un communiqué publié par le centre médical de l’Université du Maryland: « C’était soit mourir, soit faire cette greffe. Je veux vivre. Je sais que c’est un coup dans le noir, mais c’est mon dernier choix. J’ai hâte de sortir du lit après avoir récupéré. »



La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé une autorisation d’urgence pour la chirurgie, en vertu de sa disposition d’utilisation compassionnelle le soir du Nouvel An.



Les chercheurs ont déclaré que la procédure a nécessité 10 modifications génétiques uniques du cœur de porc, afin d’empêcher le rejet de l’organe une fois transplanté dans le corps humain. Ces modifications comprenaient la suppression de quatre des gènes de l’animal responsables du rejet d’organes de porc par les anticorps de l’homme, ainsi que l’insertion de six gènes humains dans le génome pour l’acceptation immunitaire.