Le collectif des médecins en spécialisation dénoncent leurs précarités Le collectif des médecins en spécialisation (COMES) dénoncent leurs précarités dans cette interview accordée à Leral.net.

D'après ces médecins, les instructions du Chef de l'Etat portant sur l'augmentation du taux des bourses de spécialisation allouée par le Ministère de la Santé, n'ont pas été respectées. Ce qui peut conduire à des répercussions désastreuses sur le plan de la santé publique mais aussi chez les médecins en spécialisation qui se retrouvent sans statut.

Une paralysie des hôpitaux est envisagée si les revendications ne sont pas entendues dans les plus bref délais.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 19:59



