Le comédien Abdoulaye Ndiaye en pleurs : « ce jour-là, si je devais donner ma vie pour faire revenir A. D, je l’aurais fait »

L’humoriste de la TFM, Ndiaye, tente de contenir ses émotions. En vain. Abdoulaye Ndiaye, de son vrai nom, finit par écraser quelques larmes, il a fait pleurer plus d’un de tristesse.



« Ce jour-là, si je devais donner ma vie pour faire revenir A. D, je l’aurais fait. Mais c’est la volonté de divine et on n'y peut rien. Cela ne m’étais jamais arrivé, je regrette », a déclaré l’humoriste.



Ayant comparu libre, hier, devant le tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye, pour les faits d’homicide involontaire, au préjudice d’un garçon de 3 ans, et non-respect du code de la route, ‘’Ndiaye’’ a regretté les faits.



Le tribunal lors de son délibéré l’a condamné à 3 mois avec sursis, en sus d’une amende de 26 000 francs Cfa.













Enquête