Le communicant Mamadou Thiam lance son mouvement politique "AGIR" pour soutenir Macky Mamadou Thiam, Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall et membre de la cellule de communication à la présidence, a lancé son mouvement « Agir pour l’émergence (AGR) ». La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 2 juin 2018 à la Maison de la presse, en présence de Mbaye Ndiaye, El Hadj Hamidou Kasse, Ibrahima Wade et Seydou Guèye, entre autres personnalités du régime de Macky Sall.



Après 4 ans d’compagnonnage avec Macky Sall « Sans pour autant être un militant politique », Mamadou Thiam a décidé de rejoindre l’Alliance pour la République (APR) pour réélire le Président en 2019.

«J’ai eu la chance de faire partie de ceux-là qui ont été choisi par son excellence monsieur Macky Sall pour être à ses côtés et l’accompagner. Nous ne pouvions pas rester insensibles à tant de compétence, à tant d’ambition mesurable palpable et vérifiable. Nous avons été convaincus par le leadership de son excellence monsieur le Président de la République. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre le Président », a-t-il adressé aux sympathisants venus pour justifier la création de son mouvement.

Le Président Macky Sall pourra compter sur le mouvement AGR de Mamadou Tham, qui compte l’accompagner dans différents secteurs.

«Nous allons l’accompagner politiquement par la mobilisation, nous allons l’accompagner communicationnellement et nous allons aussi l’accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques », a-t-il promis.





