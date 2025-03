Le compte de réseau social X du président ghanéen piraté Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & Agence Le compte du président ghanéen John Dramani Mahama sur la plateforme de réseau social X (ex-Twitter), a été piraté, a annoncé mardi l’Autorité de cybersécurité (CSA) du pays dans un communiqué. Selon le communiqué, « aux premières heures du lundi 17 mars 2025, l’Autorité de cybersécurité a reçu un rapport concernant le […] ©️ Atlanticactu & Agence Le compte du président ghanéen John Dramani Mahama sur la plateforme de réseau social X (ex-Twitter), a été piraté, a annoncé mardi l’Autorité de cybersécurité (CSA) du pays dans un communiqué. Selon le communiqué, « aux premières heures du lundi 17 mars 2025, l’Autorité de cybersécurité a reçu un rapport concernant le piratage du compte X du président, S.E. John Dramani Mahama. Ce compte a été utilisé pour promouvoir une cryptomonnaie appelée ‘Solana Africa' ». « Nous comprenons l’inquiétude du public suscitée par cet incident et nous répondons activement à la situation. L’autorité travaille en étroite collaboration avec X et les autres parties prenantes concernées pour résoudre cet incident et prévenir de futurs incidents », a ajouté la CSA, notant qu’elle fournira des mises à jour au fur et à mesure des progrès de l’enquête. Le président Mahama a par la suite annoncé sur X que son compte, qui possède plus de 2,4 millions d’abonnés, a été restauré.



