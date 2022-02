Le conseil de Serigne Mbacké Ndiaye à Macky : «Un nouveau gouvernement ne s’impose pas à 6 mois des Législatives»

Même si le Président Macky Sall avait annoncé sur Rfi et France 24, après la restauration du poste de Premier ministre, qu’il le ferait après le scrutin du 23 janvier dernier.



«Tout le monde attend la nomination du nouveau Premier ministre après les élections. Mais il ne faut pas oublier que dans 6 mois, nous irons à des élections législatives. Et c’est justement ces élections qui doivent ressortir la majorité nationale. C’est pourquoi après des Législatives, le changement de gouvernement est inéluctable. Mais le faire après des élections locales, ce n’est pas une obligation et cela relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. De même, nommer un Premier ministre en ce moment parce qu’on a restauré le poste n’est pas non plus une obligation».



Il rappelle d’ailleurs une «jurisprudence» sous Wade dont il était le porte-parole. Dans la Constitution, nous avions instauré le poste de vice-président, mais nous sommes restés près de 2 ans sans lui trouver un occupant. On a même fini par supprimer le poste. Voilà pourquoi à la place du Président et si je devais lui conseiller, il ne formerait pas un nouveau gouvernement avant les Législatives.



Je lui dirais : «Dites à vos ministres d’aller travailler.» «Aujour - d’hui, tous sont chez eux en train d’attendre la nomination d’un Premier ministre. Ils n’ont qu’à arrêter leur bain mystique et aller travailler», a dit Serigne Mbacké Ndiaye. Macky Sall va-t-il entendre son conseil ?

Bes Bi