Le coût du paludisme en Afrique

À l’hôpital régional de référence de Hoima, dans l’ouest de l’Ouganda, Tulinawe Kabaami veille avec anxiété sur son fils de 3 ans, qui lutte contre un paludisme grave depuis cinq jours.



Tulinawe décrit le voyage éprouvant d’un centre de santé local à l’hôpital régional, où l’état de son fils s’est aggravé malgré le traitement initial.



« Il est devenu faible un soir, et je lui ai donné des médicaments, mais son état ne s’est pas amélioré. Le lendemain, il est tombé et a perdu connaissance. Je l’ai emmené d’urgence à l’hôpital où il a été soigné, mais il a dû être transféré ici en raison de son état grave. », a déclaré la jeune mère.*



Bien que la famille ait reçu des moustiquaires de la part du gouvernement, Tulinawe admet qu’elles n’ont pas été utilisées, citant comme raison le récent déménagement.



La famille a déjà dépensé environ 100 dollars en traitement, mais Tulinawe signale peu d’amélioration.



Elle a dû vendre des biens pour réunir l’argent nécessaire. Le coût du traitement de la malaria est un fardeau, même pour le gouvernement, à qui les donateurs ont demandé en mars de financer lui-même la lutte contre la malaria.



Le docteur Gilbert Ategeka, pédiatre à l’hôpital, note une tendance inquiétante. Il rapporte que trois enfants sur dix admis sont testés positifs au paludisme, certains arrivant dans un état critique.



« Les enfants n’iront pas à l’école parce que l’argent doit être transporté à l’hôpital pour soigner celui qui est malade. Les enfants n’iront pas à l’école parce qu’il faut aller chercher de l’argent à l’hôpital pour soigner le malade. Le gouvernement doit donc être présent sur le terrain et les équipes de santé villageoises doivent également être encouragées et aidées à faire leur travail, à savoir apprendre aux gens à utiliser les moustiquaires. », a analysé le Dr Gilbert Ategeka, pédiatre à l’hôpital régional de référence de Hoima.



Le manque de financement est criant. Alors que la communauté internationale a investi 3,5 milliards de dollars dans la lutte contre le paludisme, il faudrait plus du double pour atteindre l’objectif d’élimination fixé pour 2030. Les gouvernements africains étant déjà aux prises avec des systèmes de santé fragiles et des ressources limitées, ce manque à gagner pourrait avoir des conséquences désastreuses.



«Si nous regardons les statistiques annuelles, nous perdons environ 12 milliards de dollars en termes de développement à cause de l’absentéisme au travail, de l’absentéisme à l’école, nous voyons que si nous allons dans les hôpitaux, beaucoup de patients sont des enfants, mais à côté d’eux se trouvent des femmes – des femmes qui travaillent dur et qui ne sont pas en mesure d’aller travailler parce que leurs enfants sont malades. Le paludisme a des effets dévastateurs sur le développement du continent africain et c’est la raison pour laquelle nous disons que nous devons nous réunir en termes de partenariat. », a dit Dr Michael Adekunle Charles, directeur général, RBM Partnership.



L’impact économique est également important. Les pays les plus touchés par le paludisme sont confrontés à une augmentation des coûts de santé et des pressions économiques, ce qui plonge des millions de personnes dans la pauvreté.



Selon une analyse récente, la réalisation de l’objectif en matière de paludisme pourrait accroître le PIB de l’Afrique de 127 milliards de dollars d’ici à 2030.



