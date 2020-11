« Le déploiement commercial de la 5G est couronné de succès depuis un an » Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Il y a plus de 690 000 stations 5G et plus de 160 millions de terminaux connectés au réseau en Chine. Le 31 octobre 2019, le lancement de forfaits 5G par les trois opérateurs a marqué le déploiement officiel de la 5G à usage commercial en Chine. Depuis un an, le déploiement commercial de la 5G par le secteur d’informations et de communications a été une grande réussite en Chine.



“Il n’y a plus de latence quand je regarde la retransmission haute définition d’un match en direct avec mon portable.” Il y a deux semaines, un homme du nom de Shen qui travaille pour une entreprise numérique à Shanghai a commencé à utiliser le forfait 5G de l’opérateur China Telecom.



Au cours de la commercialisation de la 5G, il a entendu beaucoup de commentaires sur la couverture et l’application 5G. Mais quand il utilise réellement la 5G, il la trouve “meilleure que prévu”. “L’envoi des vidéos sur Wechat se fait immédiatement. Il n’y a plus de latence quand je lance des appels en ligne. De gros courriels peuvent être envoyés à une vitesse surprenante quand je l’utilise comme hotspot Wifi pour mon ordinateur.”



S’agissant des attentes pour la 5G, de nombreux consommateurs interviewés ont dit qu’ils attendaient “de super applications ”emblématiques capables d’exploiter pleinement le potentiel de la 5G.



Song Xiaoming qui travaille dans les opérations de nouveaux médias à Hangzhou du Zhejiang a commencé à utiliser la 5G en début d’année. “Nous avons vendu des produits sur le live streaming avec la 5G il y a peu de temps. Le live streaming en haute définition sans interruption n’est pas possible avec la 4G.”



Selon Song Xiaoming, de nombreuses applications lancées par ses amis qui développent les applications 5G, comme 5G+agriculture intelligente et 5G+médecine intelligente, ont été très populaires. “Ce qui manque aujourd’hui, ce sont des super applications pour des consommateurs ordinaires.”



“Les super applications de la 5G pour les consommateurs ordinaires ont été rendues possibles grâce aux atouts de la 5G, tels que le haut débit, la basse latence et la connexion étendue”, a déclaré Zhang Chuang, directeur du centre d’informations de l’Université de la Poste et des Télécommunications de Beijing.



Zhang Chuang a cité un exemple, grâce à la 5G, la retransmission en direct de match est plus interactive parce que les spectateurs peuvent changer eux-mêmes l’angle de la caméra lors de la retransmission d’un match en direct et déplacer à 360 degrés les meilleurs moments sur l’écran. “Si cela s’applique aux grands événements sportifs, ce genre d’application sera une réussite immédiate.”



À 16 heures du 30 octobre, les gens travaillent toujours sur le chantier de l'aéroport international de Chengdu Tianfu, dont le terminal principal a été construit. Des employés de la filiale à Chengdu de la société China Tower, chargés de la couverture de communications, étaient en train d’installer des équipements 5G à l’intérieur du bâtiment dans un hall au 1er étage reliant une passerelle d’embarquement et le terminal T2.



Jusqu’à aujourd’hui, 80% des travaux de déploiement de câbles pour la couverture 5G dans l’aéroport ont été achevés. Les travaux ont été accomplis pour 40% dans leur ensemble. Tous les travaux de couverture 5G dans les deux terminaux seront achevés d’ici le 30 janvier 2021. L’aéroport Tianfu aura réalisé une couverture 5G économe et efficace en profitant pleinement des lampes sur les pistes, des passerelles d'embarquement et des bâtiments.



La couverture 5G de l’aéroport Tianfu n’est qu’une partie de la mise en œuvre accélérée du réseau 5G en Chine depuis un an. Jusqu’à la fin septembre, la Chine compte plus de 690000 stations 5G et plus de 160 millions de terminaux 5Gconnectés au réseau.



D’un côté, la construction de stations 5G s’accélère, et de l’autre côté, le prix de la 5G baisse considérablement. Jusqu’à aujourd’hui, 207 terminaux 5G ont obtenu le permis de raccordement au réseau. Parmi eux, il y a déjà 180 modèles de portables 5G de 34 marques, dont la plupart coûtent moins de 2000 yuans. Presque80% de nouveaux portables commercialisés dans les deux derniers mois sont compatibles avec la 5G.



Le déploiement de la 5G à usage commercial en Chine est un grand succès depuis un an. À l’avenir, la 5G va continuer à innover et à explorer en profondeur les demandes de segments de marché en lien avec la 5G, afin d’enrichir les scénarios d’application et de construire un écosystème d’application plus étendu.

Wang Zheng ( journaliste au Quotidien du Peuple)





Source : Source : https://www.impact.sn/Le-deploiement-commercial-de...

