Le député Théodore Monteil sur l'affaire Sonko: "Aucun député ne doit se prononcer sur le fonds de ce dossier. Ce n'est pas notre rôle " Des députés de l’opposition et ceux non-inscrits ont boudé hier la réunion de ratification de la liste des membres de la Commission Ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Interpellé sur les raisons qui ont poussé ses collègues, à adopter un tel comportement, le député Theodore Monteil s'est voulu clair: " Le fonds du dossier ne m'intéresse, pas. Aucun député ne doit se prononcer sur le fonds de ce dossier. Ce n'est pas le rôle d'un parlementaire". Revenant sur la levée de l'immunité parlementaire du leader du Pastef, et l'installation de la commission Ad hoc, il a évoqué l'article 52...

