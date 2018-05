Le dessert colonial ou la bourde indigène de M. Macky SALL (Par Cheikh Bamba DIEYE) Penser qu’il y a du bon dans la colonisation qui a été, sans aucun doute, le plus grand génocide avec un braquage froid et planifié de nos ressources et un piétinement de nos cultures, est une faute impardonnable pour un leader africain.



Se gausser d’un dessert offert pour se sentir et se considérer supérieur à ses compagnons de misère, est la preuve que la caricature du nègre complexé, béni oui-oui et valet servile de l’ancienne puissance coloniale, est encore bien ancrée dans la tête d’une élite boîteuse et usurpatrice.



Cette élite symbolisée par la déclaration de Macky Sall, est indigne de parler ou d’agir au nom des Africains que la colonisation et ses affres ont si durement pénalisés.



Cette élite complexée est indigne d’incarner et de porter la mémoire des tirailleurs massacrés en 44 au camp de transit de Thiarioye.





