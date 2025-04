Le directeur du département Afrique du FMI déclare avoir eu ??des discussions constructives?? avec le président sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie, déclare avoir eu ‘’des discussions constructives’’ avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, sur la situation économique du Sénégal et les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la publication de ‘’fausses déclarations’’ relatives à la dette et au déficit publics du pays. Le fonctionnaire du FMI a rencontré M. Faye lors d’une visite effectuée à Dakar, lundi 7 avril, selon un communiqué de cette institution financière. ‘’Le président Faye et moi-même avons eu des discussions constructives sur la situation économique du Sénégal et les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation des fausses déclarations’’, a écrit le Fonds monétaire international dans un communiqué parvenu à l’APS, citant M. Selassie. ‘’Nous avons discuté des mesures prioritaires nécessaires pour surmonter les principaux défis économiques auxquels le pays est confronté. À cet égard, j’ai [confirmé] que le FMI partageait les priorités du président, à savoir rétablir la transparence budgétaire, renforcer la redevabilité et placer les finances publiques sur une trajectoire durable’’, a poursuivi le fonctionnaire de l’institution financière. Des autorités sénégalaises sont attendues au siège du FMI, à Washington, au cours de ce mois (entre le 21 et le 26), pour des discussions visant à ‘’restaurer la stabilité fiscale et économique’’ du Sénégal, selon M. Selassie. ‘’J’ai souligné la volonté du FMI de continuer à soutenir les efforts du Sénégal et notre engagement à maintenir et à renforcer notre partenariat de longue date. À court terme, cela inclura une visite des autorités sénégalaises lors des prochaines réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, à Washington D.C.’’, a-t-il dit. — ‘’Je tiens à dire que ces propos sont faux, totalement faux’’ — Cette visite permettra de ‘’poursuivre notre dialogue sur les réformes économiques importantes qui pourraient restaurer la stabilité fiscale et économique au profit du peuple sénégalais’’, a poursuivi le directeur du département Afrique du FMI. ‘’J’ai remercié le président Faye et ses ministres pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont réservé lors de ma visite et je me réjouis à l’idée d’engager un dialogue avec son équipe dans le courant de ce mois à Washington’’, lit-on dans le communiqué, lequel cite Abebe Aemro Selassie. En visite au Sénégal il y a deux semaines, Edward Gemayel, un fonctionnaire du FMI, a signalé l’existence d’une dette d’environ 7 milliards de dollars américains (environ 4 000 milliards de francs CFA) ‘’cachée’’ par les ex-dirigeants du pays. De leurs côtés, les autorités sénégalaises ont accusé d’ex-dirigeants du pays, dont Macky Sall, d’avoir publié des ‘’données erronées’’ visant à minimiser les niveaux de la dette et du déficit publics du Sénégal, ce qu’un rapport d’audit de la Cour des comptes a confirmé. L’ex-président de la République (2012-2024) a nié la publication de ‘’données erronées’’ par son gouvernement. ‘’Je tiens à dire que ces propos sont faux, totalement faux. Attendons que la justice confirme ou infirme avant d’accuser les gens’’, a soutenu Macky Sall dans une interview donnée à l’agence de presse américaine Bloomberg. ‘’Les ministres mis en cause n’ont même pas accès à ces informations […] J’ai laissé un pays où les indicateurs étaient au vert. Le Fonds monétaire international a confirmé cela, un mois après que j’ai quitté le pays’’, s’est-il défendu.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79774-le-directeur-d...

