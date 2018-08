Le fait de dormir avec un ventilateur ne serait pas sans risque pour la santé !

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Août 2018 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

Découvrez les raisons qu’un magazine met en avant. Avec cette canicule, difficile pour certains d’envisager une nuit sans ventilateur… Et pourtant ! Même si cela vous rafraîchit et que vous dormez mieux, pensez à changer vos habitudes.

En effet, dormir avec un ventilateur allumé serait mauvais pour notre santé.

POURQUOI DORMIR AVEC UN VENTILATEUR SERAIT MAUVAIS ?

L’information nous vient du magazine Sleep Advisor. Dans un article, le docteur Mark Reddick explique pourquoi l’utilisation du ventilateur la nuit serait mauvais pour nous. Car lorsqu’il est en marche, il fait passer l’air de la pièce à l’intérieur de l’appareil et tout cela en bougeant le pollen et les poussières.

En effet, cela peut s’avérer nocif pour les personnes allergiques.« Si vous êtes sujet aux allergies, à l’asthme et au rhume des foins, cela pourrait provoquer beaucoup de problèmes » déclare-t-il. De plus, le ventilateur assèche la gorge, les sinus ainsi que la peau. « La diffusion constante d’air sec pourrait affecter vos sinus.

Et si la sécheresse est vraiment extrême, votre corps pourrait alors produire plus de mucus pour essayer de les soulager. Vous allez ainsi vous retrouver avec le nez bouché et des maux de tête »Ce n’est pas tout ! Puisque le ventilateur serait encore plus mauvais pour les personnes âgées.



En 2016, des chercheurs de l’Université de Texas Southwestern Center ont indiqué que les personnes âgées n’arrivaient pas réguler leur température corporelle et que celle-ci augmenterait face à un ventilateur. Le risque cardiaque augmenterait lui aussi ! Puisque les personnes âgées transpirent moins que les jeunes.

De fait, la régulation de la température corporelle est plus difficile.QUELLE SOLUTION POUR BIEN DORMIR ?

Si vous ne pouvez pas vous en passer, il faut l’orienter autre part que sur vous lorsque vous dormez. De plus, si vous investissez dans un ventilateur haut de gamme, prenez-en un qui se programme. Avec cet outil, vous pourrez facilement le laisser s’éteindre dans la nuit.

source: Afripulse



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook