Le faux curé de Kayes converti à l’Islam Revenons aujourd’hui sur ce fait divers traité dans "Le Soleil" en juin 1970 et repris par la revue UNIR. L’affaire est la suivante : un certain Gabriel Traoré, curé de Kayes, s’était présenté en soutane à la grande mosquée de St-Louis, prétendant vouloir se convertir à l’Islam pour accomplir une mission. Une fois converti, l’homme se fit appeler Djibril Diop. L’annonce avait fait grand bruit et toute la ville bruissait de cette nouvelle, cherchant à en savoir davantage. Mais renseignements pris auprès de la Nonciature apostolique de Dakar, aucun curé de Kayes ou d’ailleurs, ne répondait à ce nom. La police arrêta donc l’individu qui s’avéra être un repris de justice nommé Issakha Diouf, né en 1933 à Tambacounda et déjà quatre fois condamné pour escroquerie, usage de faux et port illégal d’un uniforme militaire. La revue publia un an plus tard, l’épilogue judiciaire de cette affaire: deux ans de prison ferme. Si ce Monsieur qui aimait les déguisements est toujours vivant, qu’il soit remercié de nous avoir donné de la matière pour ce sujet simpie. Vous me pardonnerez, par ailleurs, d’avoir choisi pour l’illustrer, une photo de l’abbé Pereira de Joal, faute d’en avoir trouvé une plus appropriée.



