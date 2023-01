Le footballeur Benjamin Mendy non-coupable de six viols, mais sera rejugé pour un septième Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

Après cinq mois de procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de six viols et une agression sexuelle, vendredi, par la justice britannique ; mais sera rejugé pour deux accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. A l'énoncé de la décision, le joueur de Manchester City, âgé de 28 ans, a placé ses deux mains sur son visage, se balançant légèrement d'avant en arrière dans le box de la cour de Chester (nord de l'Angleterre). Au terme de 14 jours de délibération, les jurés l'ont acquitté de six viols et une agression sexuelle sur quatre femmes. Mais ils ont échoué à s'accorder sur un verdict au sujet de deux autres chefs d'accusation, une pour viol sur une femme de 24 ans en octobre 2020 et une de tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera ainsi rejugé pendant deux à trois semaines à partir du 26 juin pour ces charges, a annoncé le juge Steven Everett. Une audience de procédure est prévue le 27 janvier. « Il a hâte de laver son nom » pour pouvoir « commencer à reconstruire sa vie », a déclaré son avocate Jenny Wiltshire. Benjamin Mendy est « ravi » d'avoir été acquitté « à l'unanimité » de la plupart des charges retenues contre lui, a-t-elle ajouté. Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, avait comparu depuis début août. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, il risquait la prison à vie. AFP



