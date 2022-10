Le gaz et le pétrole face au contenu local : le secteur de la pêche de Saint-Louis magnifie les opportunités offertes par le Forum Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 18:46 | | 0 commentaire(s)| Dans un contexte d’incertitude face à l’exploitation gazière et pétrolière, la promotion du contenu local surtout dans le secteur de la pêche avait besoin de plus d’éclairage. Yérim Dièye Président quai de pêche de Saint-Louis magnifie cette opportunité par le Forum et de l’agropole nord de la région de Saint-Louis qui a tenu les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022, un important forum sur la Gouvernance territoriale et la transition économique de la région. Une Occasion qu’il ne fallait pas rater souligne-t-il dans cet entretien accordé à Leral Tv.



