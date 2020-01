Le gingembre pour réduire les douleurs liées à l'arthrite

L'arthrite peut générer des douleurs et des gênes à ceux qui en souffre. Il est possible de réduire ces douleurs grâce à la médecine naturelle, c'est le cas du gingembre. Les bienfaits du gingembre sont très nombreux. Le gingembre est l’un des traitements naturels les plus efficaces pour réduire les symptômes de l’arthrite. Grâce à son effet anti-inflammatoire, le gingembre permet de diminuer les gonflements, la rigidité et la douleur.



Comment ça marche ?



Le gingembre peut être consommé sous diverses formes.

En tisane, c’est très simple: ajoutez une cuillère à café de gingembre en poudre dans une tasse d’eau bouillante. Puis buvez.

Répétez cela 2 à 3 fois par jour.

Ou vous pouvez également trouver le gingembre en supplément nutritionnel sous forme de capsules de gingembre séché. Ou simplement, vous pouvez en mâcher un petit norceau.

NB: Consultez toujours votre médecin avant de prendre tout supplément ou aliment naturel.



Mam Dieng

