Le grand gagnant de cette Présidentielle, c'est assurément ce jeune prodige!

Pour sa toute première expérience électorale, force est de reconnaître qu'il a merveilleusement réussi, dès le redoutable filtre du Parrainage, à surpasser de vieux briscards de l'arène politique, qui avaient été recalés à la surprise générale. Sa plus grande performance aura certainement été, malgré son statut de novice dans le landerneau politique, d'avoir mené tambour-battant une brillante campagne électorale, qui aura drainé une foultitude de «Jeunes Patriotes», qui l'ont porté en triomphe partout, même dans des localités reculées où il était jusque-là un illustre inconnu.



Mais son grand plébiscite aura surtout été, après une si courte ancienneté dans l'arène, d'avoir réussi à fasciner des foules en liesse, par des discours cohérents, mobilisateurs et accessibles tant aux intellectuels qu'aux Sénégalais lambda. Il n'est dès lors pas surprenant qu'il soit allègrement parvenu à se hisser dans «la cour des grands», au point de trôner fièrement aujourd'hui sur la troisième marche du podium, juste derrière de redoutables orfèvres de la chose politique, Idrissa Seck et Macky Sall, en engrangeant, pour ce baptême du feu, pas moins de 687.065 voix, soit 15,67% des suffrages de ce turbulent électorat sénégalais.



Incontestablement, le leader de «Pastef-les-Patriotes» est la révélation de cette 11e Présidentielle du Sénégal indépendant. Il est celui que nombre de jeunes gens (y compris ma fille aînée, Fatou Binetou, qui a voté pour lui) comparent déjà à Thomas Sankara ou à Patrice Lumumba. Ayant la baraka d'avoir réussi la prouesse de gagner, dès l'entame de sa carrière politique, la sympathie de larges franges de la Jeunesse, avenir de toute Nation, Ousmane Sonko voit assurément s'ouvrir devant lui un grand boulevard, qui pourrait le mener très loin, tant les espoirs suscités par l'irruption inattendue dans le sérail politique de ce vaillant patriote sont grands. Imbu de valeurs cardinales de la société sénégalaise, adossé à une Foi inébranlable, nourrissant de nobles et grandes ambitions pour son pays, ce benjamin de la Présidentielle 2019, Ousmane Sonko, on l’aime ou on ne l’aime pas, ne laisse personne indifférent.

Qu'Allah veille sur lui… 2024 n'est pas loin !



Mame Mactar Guèye (JAMRA)

