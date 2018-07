“Le jour où j’ai surpris mon père dans les toilettes avec la servante de la maison”

Je sais que ce forum n’est pas destiné aux jeunes filles de mon âge. Mais la situation est telle que je n’en peux plus ! Je passe des heures à pleurer rien qu’en y pensant. Je souffre.



Il s’agit de mon père. La nuit dernière, je suis sortie tard la nuit boire de l’eau parce que j’avais soif. En sortant j’ai entendu quelqu’un dans les toilettes comme s’il avait un mal. Je me suis donc approchée pour en avoir le coeur net. Grande fut ma surprise de voir mon père et la servante dans une position inconfortable dans les toilettes, car la porte était entrouverte.



Depuis, ils me dégoûtent tous les deux et je ne veux plus parler à mon père. Quant à la servante, je lui parle comme je veux maintenant. Chaque fois que je regarde ma mère qui ne sait rien de tout cela et qui continue d’être l’épouse parfaite, j’ai mal au coeur.



Je veux tellement lui dire toute la vérité mais j’ai peur qu’elle se fâche et qu’elle s’en aille. Chaque jour qui passe, je déprime et je ne sais plus quoi faire : continuer de bouder les deux amants ou dire la vérité à ma mère…?



NB : Si je ne dis rien à ma mère et qu’elle finit par découvrir la supercherie, en apprenant que je le sais depuis, va-t-elle m’en vouloir? Je ne voudrais pas supporter sa colère. Je voudrais que vous mettiez mon nom pour que si maman lit ce texte, elle sache ce qui se passe. Merci.