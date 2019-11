Le journal "Le Monde" publie la nécrologie de Tapie par erreur

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier quand Le Monde a publié par erreur la nécrologie à compléter de Bernard Tapie, sûrement écrite au moment où l'homme d'affaires a annoncé son combat contre le cancer fin 2017.



Au bout de vingt minutes, nos confrères ont finalement supprimé l'article, mais le fail est rapidement devenu la risée des réseaux sociaux. "Le Monde" a finalement présenté ses excuses à Bernard Tapie, en évoquant "une défaillance technique". Des excuses qui n'ont pas suffi à contenir la colère de Stéphane Tapie, qui s'en est violemment pris au média sur Twitter : "J'ai honte pour vous. En même temps ça fait tellement d'années que vous l'avez enterré avec vos articles à charge".



Après avoir réagi auprès de Franz-Olivier Giesbert, Bernard Tapie a accordé sa première interview à Pascal Praud ce vendredi 1er novembre sur CNews, dans L'heure des pros. L'ancien ministre et comédien s'est montré moins en colère que son fils, et a voulu miser sur la carte de l'humour : "Vous ne me croirez pas, mais j'y ai pas cru ! Je me suis dit : 'Tiens, j'ai l'impression que je m'en serais aperçu !' Tout de suite après, j'ai cité Mark Twain, qui est connu pour ses citations drôles, en disant, et ça a été mon communiqué : 'J'ai trouvé ça très exagéré'"