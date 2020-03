Le journaliste Ndiaye DOS est décédé

Triste nouvelle ce dimanche pour la presse sénégalaise. Mamadou Ndiaye DOS, journaliste au Groupe Dmédia, est décédé ce jour en Espagne où il avait été acheminé pour suivre un traitement.



La nouvelle a fait l’effet d’une bombe chez ses confrères où certains que nous avons joints par téléphone étaient en pleurs après nous avoir confirmé l’information.



Journaliste passé par plusieurs rédactions dont le Groupe Walfadjri, Ndiaye DOS était à la fois animateur et chroniqueur, mais aussi homme de terrain à travers certaines émissions qui le mettaient en face avec des citoyens sénégalais. Il a également réalisé plusieurs émissions à l’étranger avec des représentants de la diaspora sénégalaise, notamment en France, en Italie et surtout en Espagne.



Nous présentons nos condoléances attristées et sincères à sa femme et à ses enfants, sans oublier sa famille, ses collègues du Groupe Dmedia, ses amis et proches. Que Dieu le Tout-Puissant lui offre le paradis Firdaws.

