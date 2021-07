Le journaliste Omar Radi condamné à six ans de prison au Maroc Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|





Source : La justice marocaine a condamné lundi le journaliste Omar Radi à six ans de prison pour viol et espionnage, des accusations qu'il rejette et qui suscitent l'inquiétude des organisations de défense des droits humains.Source : https://fr.sputniknews.com/maghreb/202107191045896...

