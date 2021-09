Le lutteur Balla Gaye 2 malade et... hospitalisé Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021 à 01:12 | | 0 commentaire(s)|

Le champion de lutte Balla Gaye 2 serait malade et hospitalisé. Il est pris en charge par un centre de santé Dakarois. Cette célébrité de la lutte avec frappe est-elle touchée par la tenace pandémie du covid-19? Mystère et boule de gomme! Selon dakarposte, qui continuent de "creuser" aux fins d'en savoir davantage sur la maladie d'Oumar Sakho (à l'état civil), vous promettent d'y revenir avec une ébauche de détails! Prompt rétablissement à l'ex "Roi des Arènes du Sénégal" !





Source : Source : https://www.exclusif.net/Le-lutteur-Balla-Gaye-2-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager