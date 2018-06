Le maçon de 39 ans engrosse la fille de son patron S. A. Deh a été déféré au parquet de Matam pour détournement de mineur et pédophilie. Il a reconnu avoir engrossé « sa petite amie » de 14 ans, fille de son patron.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juin 2018 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Odébéré, situé à une vingtaine de kilomètres de la commune d’Ourossogui, dans la région de Matam, est secoué par une affaire de mœurs. Selon nos informations, le nommé S. A. Deh, qui vit chez les Mbengue, a engrossé S. Mbengue, la fille de son patron. L’adolescente, dot-on, l’a toujours considéré comme son propre père, vu qu’elle le connaît depuis sa naissance, il y a de cela 14 ans. Ils étaient très proches, malgré leur différence d’âge. Sauf que Deh a transformé cette proximité en une idylle. Il a fini par proposer à la fillette d’être sa copine. Cette dernière a accepté. Les deux « tourtereaux » profitaient des moments où la maison était vide, pour entretenir des relations intimes. Puis, l’irréparable s’est produit. La fillette a contracté une grossesse.



Le changement physique, les vomissements et autres signes annonciateurs de la grossesse ont mis la puce à l’oreille de ses parents. Qui l’ont interrogée. Elle a feint l’ignorance. Pour en avoir le cœur net, ils l’ont emmenée en consultation. Les conclusions du médecin ont fait état d’une grossesse de 5 mois. Abasourdis, les parents ont eu du mal à l’accepter, avant de la pousser à leur dire la vérité. Elle leur a révélé sa relation amoureuse avec l’apprenti de son père. Le pater a décidé de porter l’affaire à la brigade de gendarmerie de la localité, à travers une plainte.



Interpellé et placé en garde-à-vue, le mis en cause a avoué être l’auteur de la grossesse. « Je reconnais être le père de son enfant. Mais je vous signale qu’elle ma petite amie. Nous entretenons une relation amoureuse depuis longtemps », s’est défendu celui qui vient de boucler ses 39 ans. Des déclarations qui n’ont pas eu d’impact devant la justice, la victime étant meneur.



Marié et père de 6 enfants, S. A. Deh a été déféré au parquet pour les délits de détournement de mineure et pédophilie.

















Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook