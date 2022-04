Le marigot de Mbao sauvé d’un remblayage : La DSCOS arrête des malfrats Des individus qui remblayaient nuitamment le marigot de Mbao, pour en faire des parcelles à usage d’habitation, ont été arrêtés par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS).

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Cette opération contre les prédateurs de l(environnement et du foncier de Mbao, s’est déroulée hier jeudi 14 avril 2022.



En effet, ayant eu vent de leurs agissements par les riverains, la DSCOS par le biais de sa brigade de Pikine Guédiawaye, a procédé à leur arrestation. Explications et alerte du directeur de la DSCOS, le colonel Papa Saboury Ndiaye, au micro de la RTS.

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook