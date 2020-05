Le masque, arme ultime: "Si 85 % de la population le porte, l’épidémie disparaît", un médecin en explique l'importance Médecin généraliste, Jimmy Mohamed s'est exprimé auprès d'Europe 1, sur l'importance du port du masque, pour lutter efficacement contre la propagation du virus.





Porter un masque pour limiter la propagation du virus Depuis le 11 mai 2020, et le début du déconfinement progressif, de nombreux Français redécouvrent les plaisirs de la vie. S'il est bien trop tôt pour parler d'un retour à la vie normale, certains profitent du fait de ne plus avoir de restrictions de sortie, et en oublieraient même que l'épidémie est loin d'être finie.

En effet, le virus se propage toujours sur le territoire, et[ il est essentiel de respecter les gestes barrières et autres mesures de sécurité]url:https://www.gentside.com/coronavirus/coronavirus-les-veritables-solutions-pour-se-proteger-efficacement_art94512.html pour espérer sortir le plus rapidement de cette crise sanitaire. Dans cette optique, le port du masque est vivement conseillé dès que l'on sort de chez soi.

Invité sur Europe 1, Jimmy Mohamed, médecin généraliste, est revenu sur l'importance du port du masque. Selon ce dernier, [si la majorité des France porte le masque]url:https://www.gentside.com/coronavirus/masque-coronavirus-ils-sont-de-plus-en-plus-jetes-dans-la-rue_art95099.html , nous pourrions venir à bout de cette épidémie, qui frappe le monde entier depuis plusieurs mois :

"Si 85 % de la population porte des masques, les études prouvent que l’épidémie disparaît. Il est donc impératif de les porter tous, et tout le temps (...). C’est vrai que nous, les médecins, on a dû réapprendre à porter des masques et à les supporter. Pour le grand public c’est encore plus difficile Les masques chirurgicaux à usage unique sont plus simples et plus agréables à porter. Pour les masques en tissu, il faut absolument les acheter à la pharmacie puisqu’ils sont normés AFNOR. Ils sont donc mieux tolérés que si vous les faites vous mêmes à la maison" Les masques chirurgicaux à usage unique sont en vente partout sur le territoire depuis début mai. À partir du 23 mai, et la fin de l'encadrement du prix de vente unitaire de ces masques jetables, [une hausse significative de ce prix de vente pourrait être constatée]url:https://www.gentside.com/coronavirus/coronavirus-le-prix-des-masques-chirurgicaux-a-usage-unique-pourrait-serieusement-augmenter_art95132.html .



