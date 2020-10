Le match Sénégal-Mauritanie annulé Le match Sénégal-Mauritanie a été annulé après concertation entre les deux parties et la Caf. La cause, 8 membres de la délégation de la fédération Mauritanienne de Football ont été testé positifs au Covid-19.

