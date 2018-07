Le meurtrier de Dème abattu par la police brésilienne

C’est la justice immanente de Dieu. L’auteur du tir fatal à notre compatriote Mamadou Ameth Dème, tué récemment au Brésil, a été abattu lundi, au cours d’un accrochage avec la Police brésilienne.



Agno de Jésus da Hora est né le 11/11/1987 et réside à Dendê de Baixo, à Camamu. D’après nos informations, il a été identifié par des témoins comme celui qui avait tiré sur notre compatriote.



Connu dans le milieu interlope, il a refusé d’obtempérer à la sommation de la police. Au cours d’un accrochage armé, il a été mortellement atteint.



Les enquêteurs ont poursuivi l’enquête et mis la main sur du chanvre indien et sur l’arme du crime. Quand à Mamadou Ameth Dème, il a été enterré dimanche à Nioro auprès des siens.









L’As