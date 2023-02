Le ministère de l’Education annonce une révision des programmes scolaires Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de l'Education nationale a annoncé une révision des programmes scolaires. Cette mesure va concerner les relations enseignant(e)s/apprenant(e)s, les horaires, les méthodes et démarches d'enseignement, les manuels, les évaluations, la formation des enseignant(e)s, les infrastructures et équipements, entre autres. Dans un communiqué, le ministère explique qu'il s'agit d'orientations et d'innovations qui «justifient la révision des curricula dans le sens d'un continuum préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire». Le ministère de l'Education nationale s'engage à «la construction d'un Curriculum consensuel, souple, ouvert et adapté à nos réalités sociales, culturelles, historiques, linguistiques, religieuses, économiques». O.B



Source : https://lesoleil.sn/le-ministere-de-leducation-ann...

