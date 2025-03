Le ministre Alioune Badara Dione boycotte la TFM et exige des excuses publiques Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Alioune Badara Dione, commissaire scientifique en charge de l’économie sociale et solidaire au sein du parti Pastef, a décidé de boycotter la chaîne TFM. Il dénonce un manque de respect et l’inaction des membres permanents de l’émission, face aux insultes dirigées contre le Premier ministre Ousmane Sonko et […] Sénégal Atlanticactu/ Alioune Badara Dione/ Serigne Ndong Alioune Badara Dione, commissaire scientifique en charge de l’économie sociale et solidaire au sein du parti Pastef, a décidé de boycotter la chaîne TFM. Il dénonce un manque de respect et l’inaction des membres permanents de l’émission face aux insultes dirigées contre le Premier ministre Ousmane Sonko et l’honorable Amadou Ba. Dans un message publié sur X, le ministre sénégalais de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire a déclaré qu’il ne participerait plus aux programmes de TFM tant que des excuses publiques ne seront pas présentées. Cette annonce survient alors que le parti Pastef a récemment diffusé un communiqué condamnant fermement la montée des injures publiques sur les plateaux télévisés. Dimanche soir, le parti Pastef a publié un communiqué, relayé par Senego, appelant le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) à intervenir pour mettre fin à ces dérives. Le parti considère que ces comportements sont contraires aux valeurs de cohésion sociale sénégalaises et a annoncé son intention de recourir à des moyens légaux pour y remédier.



Source : https://atlanticactu.com/le-ministre-alioune-badar... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

