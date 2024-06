Le ministre Moustapha Guirassy interdit le «sabar» et le «simb» dans les écoles

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 11:53

Le comportement de certains élèves lors des activités des gouvernements scolaires, ne laisse pas indifférent le ministre de l'Éducation nationale. Dans une note adressée aux chefs d'établissement, Moustapha Guirassy interdit le «sabar», le «simb» (faux lion) dans les établissements. Le ministre souligne avoir visionné, à travers les réseaux sociaux, des vidéos montrant des élèves s'adonner lors des activités du gouvernement scolaire, à des pratiques obscènes, informe "L'As".



Il rappelle que les activités du gouvernement scolaire jouent un rôle éducatif et permettent de développer le sens des responsabilités chez les élèves. Par conséquent, le ministre demande aux chefs d'établissements, de vérifier que les chorégraphies des élèves soient décentes et de veiller à tout autre comportement jugé malsain ou de mauvaises mœurs. D'autant plus que pour lui, les élèves sont l'avenir de demain. Leurs résultats et attitudes doivent montrer la voie de la réussite pour le développement du Sénégal.

