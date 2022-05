Le ministre Oumar Guèye a inauguré le Projet pilote d'électrification rurale à Ndiob Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, a procédé à l'inauguration de Impact Sites de la Commune de Ndiob (Fatick).

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|

Un dispositif qui entre dans le cadre du Projet pilote d'électrification rurale des villages de Bacco à Ndiob. Le Projet consiste à exploiter les défis et opportunités existants dans le milieu rural et de mettre à profit l'énergie solaire et les solutions d'utilisation productive pour stimuler les économies locales dans les zones rurales du Sénégal.



Pour cette phase pilote, une centrale solaire de 50 Kwc est installé avec un raccordement au réseau de 5 Km. Un système de potabilisation et de dessalement d'eau d'une capacité de 2000 Litres/Heure est raccordé à la centrale solaire. Un système SatCom (Internet) et une chambre froide conteneurisée autonome en solaire sont mis à la disposition des populations des trois villages impactés par le projet pilote dans la commune de Ndiob..Il s'agit de Bacco Dior, Bacco Sérère et Bacco Mboytolle. Mis en oeuvre par Africa Green Tech, le projet est le fruit d'un partenariat entre la commune de Ndiob, l'ASER et le promoteur. Une démarche innovante saluée par le ministre en charge des Collectivités territoriales.



En présence de l'Ambassadeur de l'Allemagne, Oumar Guèye est revenu sur les efforts considérables faits par le Chef de l'État pour l'accès universel à l'électricité. Il a salué la démarche du maire de Ndiob, Oumar Bâ, qui entre en droite ligne de l'acte 3 de la décentralisation. Le ministre porte-parole du Gouvernement a exhorté les maires à aller dans ce sens pour prendre en charge les préoccupations des populations en initiant ce genre de projet.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook