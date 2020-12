Le ministre du Pétrole et des Energies annonce une baisse sur le prix de l’électricité en 2023 Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Pétrole et de l'Energie , Aissatou Sophie Gladima, a annoncé. lors du vote du budget de son ministère, que la conversion des centrales de la Senelec pour les faire fonctionner à partir du gaz local devrait se traduire par une baisse de coûts de production et de l’électricité avec le début de […] Le ministre du Pétrole et des Energies , Aissatou Sophie Gladima, a annoncé. lors du vote du budget de son ministère, que la conversion des centrales de la Senelec pour les faire fonctionner à partir du gaz local devrait se traduire par une baisse de coûts de production et de l’électricité avec le début de l’exploitation pétrolière et gazière au Sénégal en 2023, » Avec l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz en 2023, les centrales de Senelec seront converties pour fonctionner au gaz local, et on aura une baisse des coûts de production, par conséquent du prix de l’électricité », a déclaré la ministre devant les parlementaires lors du vote du projet de budget de son département.



Source : Source : https://letemoin.sn/le-ministre-du-petrole-et-de-l...

