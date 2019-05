Le nouveau DG de l’ASP promet de réduire les agressions et la violence

Birame Faye promet des solutions au phénomène des agressions et de la violence. Nouveau DG de l’ASP, il assure vouloir apporter une touche nouvelle dans la lutte contre les agressions et la violence récurrentes.



Le nouveau DG envisage aussi d’améliorer les conditions de travail des agents. « Je ferai tout pour mettre à l’aise les agents, afin de répondre à la question des agressions et de la violence », a-t-il précisé, lors de la cérémonie de passation de service entre son prédécesseur et lui.











